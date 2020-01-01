Ермак в Берлине рассказал о потерях ВСУ на Донбассе

Представители украинской делегации обсудили с немецкими коллегами ситуацию на Донбассе.

В период с 19 декабря прошлого года до 29 мая 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, 235 воина получили ранения. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует пресс-служба ОП.

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В ходе рабочего визита в Германию, представители украинской делегации уделили особое внимание усилиям для достижения мира на востоке Украины.



"Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется самое важное условие для продвижения к миру - до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены ", - сообщил руководитель ОП.

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Ермак отметил, что террористы на востоке Украины продолжают использовать запрещенное минскими соглашениями оружие. Глава Офиса президента подчеркнул, что продвижения к миру не произойдет без реализации полных мер для прекращения огня.



В ходе встречи, стороны также обсудили вопрос освобождения украинских военнопленных, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в РФ.



"Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Но движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока затормозилось. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях", - сказал Ермак.



Напомним, руководитель ОП Ермак и глава МИД Кулеба после Берлина собрались в Париж.

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