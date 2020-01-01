Омбудсмен Денисова заявила о новом геноциде татар в Крыму

Российские власти грубо и систематически нарушают права человека в отношении крымских татар, заявляет Денисова.

Россия продолжает проводить незаконные обыски у крымских татар, а политзаключенных содержат в нечеловеческих условиях. Такие действия оккупантов в Крыму уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова охарактеризовала как “геноцид“. Соответствующий пост украинский омбудсмен разместила на своей странице в Фейсбук.

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“Страна-агрессор продолжает геноцид крымскотатарского народа – осуществляются незаконные обыски их домов, а политзаключенных содержат в нечеловеческих условиях в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Целью обысков является только одно – любой ценой сломить сопротивление крымчан“, - написала правозащитница.

Денисова напомнила, что недавно обыски прошли в доме крымскотатарской семьи Шейди Асановой в селе Курское Белогорского района.

В обысках были задействованы Росгвардия и ОМОН, однако никаких документов или предметов, которые российские оккупанты планировали найти, не было обнаружено, - отметила она.

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Также омбудсмен рассказала о нескольких примерах вопиющего пренебрежения правами человека российскими тюремщиками в отношении крымских татар. Например, Теймура Абдуллаева уже 90 дней удерживают в штрафном изоляторе, каждый раз придумывая формальные причины для продления срока содержания. Другого заключенного – Руслана Нагаева – на днях поместили в карцер за то, что он позволил себе укрыться днем ​​одеялом, потому что в камере было очень холодно.

Такое обращение с политическими заключенными Кремля недопустимо, ведь нарушает нормы международного и даже российского национального законодательства, - заявила Денисова.

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В этой связи она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины: обеспечить им надлежащие условия содержания и способствовать предоставлению необходимой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами обращения с заключенными.

Украинский омбудсмен также призвала международное сообщество усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей оккупированного полуострова.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала мир на официальном уровне признать геноцид крымских татар 1944 года. Парламентарии обратились к мировому сообществу и провели параллели между преступлениями сталинского и путинского режимов.

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