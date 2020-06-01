"Минер" моста Метро сможет выйти под залог: Названа сумма

Суд избрал меру пресечения "минеру" моста Метро.

3 июня Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток Виталию Ткаленко, который два дня назад сообщил о "минировании" моста Метро в Киеве. При этом мужчина сможет выйти на свободу, внеся залог в размере 315 тысяч гривен. Об этом сообщает УП.

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Во время заседания 32-летний Ткаленко возмутился, что полицейские заявили о его задержании. По словам Ткаленко, он сдался правоохранителям сам. Мужчина также заявил, что кричал полицейским на мосту, что у него в руках была ненастоящая "взрывчатка".



Правонарушитель заявил, что попытается совершить самоубийство в случае, если его отправят в следственный изолятор



"Сидеть там не буду. Либо лечится, либо домой", - сказал он.



Ткаленко также рассказал, что сожалеет, что решил "заминировать" мост Метро, потому что принес людям хлопот. Мужчина добавил, что ему было бы лучше выбрать другой объект "минирования".



Напомним, “минер” моста Метро эмоционально выступил в суде.

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