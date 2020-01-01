Зеленский лично позвонил главе банка после жалоб предпринимателей

На встрече с президентом бизнесмены пожаловались на банкиров, Зеленский решил лично обсудить проблему с главой финучреждения.

Во время встречи президента Владимира Зеленского с бизнес-активом Хмельницкой области предприниматели пожаловались главе государства на нежелание руководства “Укрэксимбанка“ пойти им навстречу в вопросе реструктуризации кредитов. Президент решил прямо во время встречи с бизнесменами позвонить главе банка Евгению Мецгеру и обсудить эту проблему. Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Предприниматели жаловались Зеленскому, что в течение месяца безуспешно пытались реструктуризировать кредит, общаясь с членами правления банка. Сначала главе банка Евгению Мецгеру позвонили помощники президента и получили от банкира заверение, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницком Татьяна Лундышева.

Однако такой ответ не устроил бизнесменов, которые заявили, что с местным филиалом у них проблем как раз нет. Трудности возникают у тех предпринимателей, которые имеют дело непосредственно с киевским офисом “Укрэксимбанка“. После этого Зеленский уже лично позвонил Мецгеру.

Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы, - сказал Зеленский, обращаясь к Мецгеру.

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“... У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса“, - попросил Зеленский.

Жалобы предпринимателей и телефонный разговор Зеленского с Мецгером на записи с 52:30:

Напомним, сегодня Зеленский находится в Хмельницкой области, где проверяет, как идет “Большая стройка“. Также президент решил обсудить с местными бизнесменами их проблемы.

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