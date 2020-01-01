В Запорожье задержали мужчину, который облил девушку кислотой

Пострадавшая работает помощником следователя в одном из райотделов полиции Запорожья.

В Запорожье департамент внутренней безопасности полиции установил личность злоумышленника, который облил девушку серной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читай также: В Хмельницкой области отец-насильник облил кислотой дочь

Как рассказали правоохранители, преступление имело место в конце 2018 года. Тогда неизвестный мужчина подошел к девушке, которая в настоящее время работает в полиции, и выплеснул ей на лицо серную кислоту.

Оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о совершении преступления в отношении ныне действующей сотрудницы полиции и начали поиски злоумышленника. Вскоре удалось установить личность неизвестного. Им оказался 35-летний местный житель, - сообщили в полиции.

Читай также: Киевлянка напилась кислоты на глазах у мужа, который попросил развод

3 июня 2020 работники департамента внутренней безопасности при поддержке бойцов полиции особого назначения провели санкционированный обыск в доме фигуранта. Правоохранители изъяли холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства. Все изъятое направлено на экспертизу.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются мотивы совершенного поступка. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, под Киевом мужчина плеснул кислоту в лицо жене. Скорую помощь женщине вызвала ее дочь. Врачи говорят об ожогах лица, глаз и туловища I-II степени. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.