Украина и ФРГ подписали соглашение о выделении 25 млн евро переселенцам

С помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1200 кредитов. Переселенцы получат кредиты под 3% годовых.

Федеральное правительство Германии выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на создание жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает посольство ФРГ в Украине в среду, 3 июня.

Указано, что соответствующее соглашение сегодня подписали посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, сообщает посольство ФРГ в Украине.

Целью проекта, который реализуется Кредитным учреждением для восстановления (KfW), является рефинансирование субсидируемой государственной программы предоставления кредитов на приобретение собственного жилья. В зависимости от фактических объемов кредитов с помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1200 кредитов.

"До 5000 внутренне перемещенных лиц будут иметь выгоду от этого проекта, который улучшает их условия жизни и их социальную интеграцию в территориальные громады, которые их принимают. В то время как обычная рыночная процентная ставка по имеющимся кредитам может достигать до 25% годовых, домохозяйства, которые имеют на это право, могут получить кредиты по государственной кредитной программе под около 3% годовых", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в немецком посольстве, хотя значительная часть внутренне перемещенных лиц в Украине уже работает, получая за это оплату, большая их часть до сегодняшнего дня не имеет жилья, которое отвечало бы их потребностям.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил соглашение с ФРГ о выделении денег на строительство жилья для переселенцев. Также правительство сохранило в бюджете 20 млн гривен на эти цели.

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