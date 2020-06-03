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Зеленский хочет развивать туризм с помощью "магнитов привлекательности"

Комментариев: 1
Президент пообещал, что вскоре буде представлен ряд региональных проектов.
Президент Зеленский на встрече с предпринимателями
Президент Зеленский на встрече с предпринимателями
ОП

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию нескольких региональных инвестиционных проектов, а также пообещал оказывать помощь в развитии украинского туризма. Об этом глава государства рассказал во время встречи с предпринимателями в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба ОП

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.“Относительно туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов “, - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в ближайшем будущем будет презентован ряд туристических проектов, которые будут привлекательными для инвесторов.

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“Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это различные “магниты“ - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны“, - объяснил президент.

Отметим, президент Владимир Зеленский проводит двухдневную рабочую поездку в Хмельницкую область. Там он планирует проверить, как реализовывается проект “Большая стройка“ в регионе. Президент сегодня провел встречу с представителями местного бизнеса.

 

Напомним, на встрече с бизнесменами президент Зеленский признался, что не знает, как побороть контрабанду полностью.

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Комментариев (1)
MихасьUA    03.06.2020, 19:04
Оценка:  -22
MихасьUA
Практически повсеместно дорогущие платные пляжи,горы мусора на берегу,опасная для здоровья морская вода и цены в сезон минимум вдвое выше чем в Турции,это и есть"магниты"?Открывай границы,Зе!Табуны туристов уже едут,летят,бегут!
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