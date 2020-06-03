Зеленский хочет развивать туризм с помощью "магнитов привлекательности"

Президент пообещал, что вскоре буде представлен ряд региональных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию нескольких региональных инвестиционных проектов, а также пообещал оказывать помощь в развитии украинского туризма. Об этом глава государства рассказал во время встречи с предпринимателями в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба ОП

Читай также: Зеленский лично позвонил главе банка после жалоб предпринимателей

.“Относительно туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском - одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов “, - сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что в ближайшем будущем будет презентован ряд туристических проектов, которые будут привлекательными для инвесторов.

Читай также: “Контрабандисты обходят стороной“, - Зеленский о новом главе Закарпатья

“Есть несколько программ, которые мы сейчас разрабатываем. Это различные “магниты“ - так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны“, - объяснил президент.

Отметим, президент Владимир Зеленский проводит двухдневную рабочую поездку в Хмельницкую область. Там он планирует проверить, как реализовывается проект “Большая стройка“ в регионе. Президент сегодня провел встречу с представителями местного бизнеса.

Напомним, на встрече с бизнесменами президент Зеленский признался, что не знает, как побороть контрабанду полностью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.