Коронавирусная паранойя, шторм и ракета: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как минеру моста в Киеве разрешили выйти под залог, а на границе задержали супругов наркокурьеров.
Falcon 9 вернулась на космодром, а в Туркменистане открыли гигантский монумент велосипеду.
Звезда Гарри Поттера рассказал об отношениях с коллегами по фильму, а модель Хлоя Саксон снялась в откровенном купальном костюме.
Шторм Аманда бушует в Центральной Америке, а на пляже Николаева вода стала ядовито-зеленой.
Киевлянка 10 лет держит в квартире приют для животных, а пассажирка во время полета полностью завернулась в полиэтилен.
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