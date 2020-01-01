Коронавирусная паранойя, шторм и ракета: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 июня 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как минеру моста в Киеве разрешили выйти под залог, а на границе задержали супругов наркокурьеров.

Falcon 9 вернулась на космодром, а в Туркменистане открыли гигантский монумент велосипеду.

Звезда Гарри Поттера рассказал об отношениях с коллегами по фильму, а модель Хлоя Саксон снялась в откровенном купальном костюме.

Шторм Аманда бушует в Центральной Америке, а на пляже Николаева вода стала ядовито-зеленой.

Киевлянка 10 лет держит в квартире приют для животных, а пассажирка во время полета полностью завернулась в полиэтилен.

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