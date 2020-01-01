Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирусная паранойя, шторм и ракета: фото дня

Комментариев: 0
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 3 июня 2020 года.
Модель Хлоя Саксон снялась в откровенном купальном костюме
Модель Хлоя Саксон снялась в откровенном купальном костюме
Instagram/chloesaxon
Cмотрите фотогалерею Коронавирусная паранойя, шторм и ракета: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 3 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как минеру моста в Киеве разрешили выйти под залог, а на границе задержали супругов наркокурьеров.
 
Falcon 9 вернулась на космодром, а в Туркменистане открыли гигантский монумент велосипеду.
 
Звезда Гарри Поттера рассказал об отношениях с коллегами по фильму, а модель Хлоя Саксон снялась в откровенном купальном костюме.
 
Шторм Аманда бушует в Центральной Америке, а на пляже Николаева вода стала ядовито-зеленой.
 
Киевлянка 10 лет держит в квартире приют для животных, а пассажирка во время полета полностью завернулась в полиэтилен.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Туркменистан, ДТП, фото, шторм, бикини, Коронавирус, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь