СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям и главарю "ЛНР"

Среди тех, кому заочно сообщили о подозрении – "министры", "депутаты" и прочие руководители группировки.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 11 руководителям и главарю террористической группировки “ЛНР“. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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“За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям “министерств“, “администраций“ и “депутатам“ так называемой “ЛНР“. Также совершение преступления инкриминируется главарю террористической группировки“, - говорится в пресс-релизе СБУ.

Отмечается, что среди подозреваемых руководители фейковых министерств группировки – “МГБ“, “министерства связи и массовых коммуникаций“, “министерства сельского хозяйства“, а также три “депутата народного совета“, два заместителя “глав местных администраций“, два “должностных лица министерств“ и главарь боевиков по кличке “Нуф“.

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Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых. Злоумышленники объявлены в розыск.

Всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой “ЛНР“. Обвинительные материалы направлены в суд. Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации, - сообщили в СБУ.

Напомним, в Офисе генпрокурора заявили, что боевики массово вербуют несовершеннолетних в свои отряды. С начала войны на Донбассе 29 несовершеннолетних, служивших оккупантам, получили приговоры судов.

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