На Полтавщине мать сломала шею младенцу, пытаясь его убить – полиция

Ребенок находится в больнице, женщину арестовали.

В Полтавской области полицейские сообщили женщине о подозрении в покушении на убийство ее пятимесячного сына. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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“В Хорольский отдел полиции 2 июня поступило сообщение от медиков, что около 8 часов в одном из сел района местная женщина, 1984 года рождения, сломала шею своему пятимесячному сыну“, - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, ребенок был доставлен в отделение интенсивной терапии районной больницы с предварительным диагнозом “закрытая позвоночная травма, повреждение связок шейного отделения позвоночника“.

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По данному факту следователями, под процессуальным руководством прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 15, п. 2 ч.2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство матерью своего малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и мотивы данного преступления.

Напомним, в Запорожье задержали мужчину, который облил девушку кислотой. Пострадавшая работает помощником следователя в одном из райотделов полиции Запорожья.

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