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На Прикарпатье зацвела смерека

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В прикарпатском лесном хозяйстве зацвела смерека. Это редкое явление наблюдается раз в 7-10 лет.
Цветение смереки
Цветение смереки
facebook.com/gryniavalis
 
В Ивано-Франковской области зацвела смерека (подвид ели - Picea abies). Это происходит раз в 7-10 лет. Фотографии опубликовало Гринявское лесное хозяйство в Facebook.
 
В лесах для смереки оптимальные условия для роста. Она может достигать возраста в 500-600 лет, высоты в 60 метров. Обычно смерека опыляется в мае. Семена созревают в год опыления.
 
Мужские шишечки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещены на концах прошлогодних побегов.
 
Женские шишечки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещены на концах молодых веточек.
 

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье зацвела смерека

 

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Теги: растения, фото, деревья, Прикарпатье, лес, цветение
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Источник: korrespondent.net

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