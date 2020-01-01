В прикарпатском лесном хозяйстве зацвела смерека. Это редкое явление наблюдается раз в 7-10 лет.

В Ивано-Франковской области зацвела смерека (подвид ели - Picea abies ). Это происходит раз в 7-10 лет. Фотографии опубликовало Гринявское лесное хозяйство в Facebook.

В лесах для смереки оптимальные условия для роста. Она может достигать возраста в 500-600 лет, высоты в 60 метров. Обычно смерека опыляется в мае. Семена созревают в год опыления.

Мужские шишечки удлиненно-цилиндрические (20-25 мм длиной), красноватые, размещены на концах прошлогодних побегов.

Женские шишечки зеленоватые или малиновые (10-15 мм длиной), цилиндрические, размещены на концах молодых веточек.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье зацвела смерека

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