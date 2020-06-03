Цены на фрукты и ягоды в Украине достигли исторического максимума

Аграрии винят во всем неблагоприятные погодные условия, погубившие весенний урожай ранних ягод.

Цены на популярные фрукты и ягоды в Украине достигли исторического максимума. Всему виной неблагоприятные погодные условия, сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

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По данным УПОА, на начало июня больше всего выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) – в среднем в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ассоциации уверены, что главной причиной этого стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды, а именно несколько волн весенних заморозков, последняя из которых была во второй половине мая. Они и уничтожили значительную часть урожая.

Поэтому предложение клубники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды, - пояснили в УПОА.

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Наряду с клубникой сильно выросли цены и на черешню, урожай которой также сильно пострадал от заморозков.

Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов просто слишком мало, купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели, - указали в ассоциации.

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В то же время, отмечают в УПОА, цены на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения их урожая в 2019 году.

На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко, - пояснили в ассоциации.

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А вот экзотические для Украины фрукты подорожали не так сильно. Так, бананы за год подорожали в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его наиболее доступным после яблока фруктом. Цены на лимоны сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсины – на 40%. Правда, на рост цен у цитрусовых повлиял повышенный спрос в период пандемии коронавируса.

Напомним, в Украине подорожали крупы, говядина и фрукты. В целом изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным.

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