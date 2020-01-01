СБУшник отказался от взятки чиновников рыбнадзора

Предложение поступило после документирования работниками спецслужбы получения взяток от предпринимателей.

Инспектора задержали после озвучивания предложения о взятке ssu.gov.ua

Инспектор Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства задержан в Николаеве при попытке дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом в среду, 3 июня, сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что главный государственный инспектор рыбоохранного патруля регулярно получал деньги от предпринимателей.

Чиновник брал деньги за непривлечение руководства рыболовных хозяйств к уголовной и административной ответственности за нарушение правил промышленного вылова рыбы.

Представители СБУ в ходе оперативной разработки задокументировали, как инспектор получил 70 000 грн от местного коммерсанта.

После этого инспектор и один из руководителей управления Госрыбхоза предложили начальнику подразделения облСБУ ежемесячные отчисления от получаемых взяток. "Офицер сразу сообщил руководству о коррупционном предложении", - отмечается в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ задержали главного инспектора после озвучивания предложения о передаче части неправомерной выгоды, полученной от коммерсантов.

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