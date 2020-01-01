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СБУшник отказался от взятки чиновников рыбнадзора

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Предложение поступило после документирования работниками спецслужбы получения взяток от предпринимателей.
Инспектора задержали после озвучивания предложения о взятке
Инспектора задержали после озвучивания предложения о взятке
ssu.gov.ua
 
Инспектор Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства задержан в Николаеве при попытке дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом в среду, 3 июня, сообщил пресс-центр СБУ.
 
 
Оперативники спецслужбы выяснили, что главный государственный инспектор рыбоохранного патруля регулярно получал деньги от предпринимателей.
 
Чиновник брал деньги за непривлечение руководства рыболовных хозяйств к уголовной и административной ответственности за нарушение правил промышленного вылова рыбы. 
 
Представители СБУ в ходе оперативной разработки задокументировали, как инспектор получил 70 000 грн от местного коммерсанта.
 
После этого инспектор и один из руководителей управления Госрыбхоза предложили начальнику подразделения облСБУ ежемесячные отчисления от получаемых взяток. "Офицер сразу сообщил руководству о коррупционном предложении", - отмечается в сообщении СБУ. 
 
Сотрудники СБУ задержали главного инспектора после озвучивания предложения о передаче части неправомерной выгоды, полученной от коммерсантов. 
 
Как сообщалось, ранее СБУ открыла уголовное производство по экологическим нарушениям в госкомпании ПАО Укргаздобыча. 

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Теги: СБУ, коррупция, Николаев, взятка, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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