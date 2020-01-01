Минздрав прогнозирует спад распространения COVID из-за тепла

Глава Минздрава Максим Степанов предполагает, что коронавирус может пойти на спад из-за летней погоды.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что благодаря летней погоде темпы распространения коронавируса могут замедлиться, а решение о карантине будет приниматься с учетом текущих условий. Об этом пишет Укринформ

"Согласно видению наших специалистов, сухая теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса, и у нас может быть снижение соответственно инфицирования и снижение заболеваемости COVID-19", - сказал Степанов.

Как уже сообщалось, решение по смягчению мер будет приниматься исключительно с учетом текущего состояние дел.

"В отношении карантина мы будем определяться исключительно в тех условиях, в которых мы будем жить, условно говоря, через месяц, какая будет заболеваемость, что будет с показателями, которые введены в стране. Мы живем сейчас в условиях адаптивного карантина, и как вы можете видеть, все решения, которые принимаются правительством страны, все сбалансированы, аргументированы и понятны", - подчеркнул министр.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что будет после 22 июня - даты, до которой действует адаптивный карантин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet