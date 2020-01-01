К чертовой матери: Саакашвили возмутился вопросом бизнесмена

Возглавивший комитет Нацсовета реформ Михаил Саакашвили возмутился вопросом на онлайн-конференции с представителями бизнеса.

Назначенный на должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили эмоционально отреагировал на вопрос о результатах его работы на новом посту. Видеозапись онлайн-конференции опубликовал в Facebook журналист Андрей Павловский.

"Опять вопрос: А когда бдут дела конкретные? А когда у вас будут дела конкретные?.. Пошли все к черту, кто так думает. Надоело мне это… мол назначили, когда будут дела. Сами шевелите руками, все в ваших руках. К чертовой матери!" - заявил политик.

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