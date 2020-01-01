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Заболеваемость коклюшем на Буковине выросла в 13 раз

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Резкий прирост заболеваемости объясняется снижением уровня детской вакцинации в 5-10 раз от плана.
В области ожидают также прирост детской заболеваемости столбняком и дифтерией
В области ожидают также прирост детской заболеваемости столбняком и дифтерией
Vida Press
 
Количество зарегистрированных случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области за январь-апрель 2020 года выросло до 79 случаев по сравнению с 6 случаями за тот же период 2019 года. Об этом в среду, 3 июня, сообщила черновицкая облгосадминистрация.
 
 
Рост заболеваемости наблюдается в Кельменецком, Вижницком, Новоселицком и Кицманском районах. По словам заместителя директора департамента здравоохранения ОГА Марии Полищук, это свидетельствует о недостаточном количестве прививок АКДС детям в этих районах.
 
Так, в Келменецком райооне вакцинировали только 10% детей от плана, в Вижницком, Новоселицком и Кицманском - 24%. 
 
Поскольку АКДС является комбинированной вакциной, защищающей от коклюша, дифтерии и столбняка, то уже можно спрогнозировать увеличение и этими заболеваниями отметила Полищук.
 
"В марте в области приостанавливали плановую вакцинацию через эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавируса. Однако в апреле ее восстановили, поэтому родителям следует обратиться к педиатрам или своих семейных врачей относительно прививок. Все вакцины в области есть", - сказала она.
 
Напомним, в Черновицкой области растет число зараженных COVID-19. За последние сутки зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Теги: вакцина, болезнь, прививки, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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