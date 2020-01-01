Заболеваемость коклюшем на Буковине выросла в 13 раз

Резкий прирост заболеваемости объясняется снижением уровня детской вакцинации в 5-10 раз от плана.

В области ожидают также прирост детской заболеваемости столбняком и дифтерией Vida Press

Количество зарегистрированных случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области за январь-апрель 2020 года выросло до 79 случаев по сравнению с 6 случаями за тот же период 2019 года. Об этом в среду, 3 июня, сообщила черновицкая облгосадминистрация.

Рост заболеваемости наблюдается в Кельменецком, Вижницком, Новоселицком и Кицманском районах. По словам заместителя директора департамента здравоохранения ОГА Марии Полищук, это свидетельствует о недостаточном количестве прививок АКДС детям в этих районах.

Так, в Келменецком райооне вакцинировали только 10% детей от плана, в Вижницком, Новоселицком и Кицманском - 24%.

Поскольку АКДС является комбинированной вакциной, защищающей от коклюша, дифтерии и столбняка, то уже можно спрогнозировать увеличение и этими заболеваниями отметила Полищук.

"В марте в области приостанавливали плановую вакцинацию через эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавируса. Однако в апреле ее восстановили, поэтому родителям следует обратиться к педиатрам или своих семейных врачей относительно прививок. Все вакцины в области есть", - сказала она.

Напомним, в Черновицкой области растет число зараженных COVID-19 . За последние сутки зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet