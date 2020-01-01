Антикоррупционный суд оправдал бывшего судью

Судья днепропетровского апелляционного суда не смог внести декларацию в реестр из-за религиозных убеждений.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего судью апелляционного суда Днепропетровской области невиновным по ст. Декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 УК). Об этом ВАКС в среду, 3 июня, сообщил в соцсети.

"Причина оправдания – он отправлял заполненные декларации в НАПК, а те их не обнародовали", – уточнила спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии изданию Лига.

По ее словам, судья по религиозным причинам отказался получать электронную цифровую подпись, необходимую для внесения е-декларации в реестр.

По данным издания, оправдан экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Александр Баранник.

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