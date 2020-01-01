Кабмин принял постановления о финансовой помощи фермерам

Изменения в одно из постановлений предусматривают бюджетные дотации и частичные компенсации расходов.

Кабинет министров 3 июня внес изменения в два постановления, которые касаются работы фермеров. Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Одно из постановлений - о порядке предоставления доплаты в пользу застрахованных лиц - членов / главы семейного фермерского хозяйства единого социального взноса. Второе касается порядка использования средств из госбюджета на финансовую поддержку фермерских хозяйств.

По информации представителя Кабмина в Раде, постановление о внесении изменений в порядок предоставления доплаты ЕСВ позволит устранить ряд правовых коллизий и создаст правовые основания для выделения бюджетных средств из бюджета фермерским хозяйствам в размере 4 млрд гривен.

Что касается второго постановления - о внесении изменений в порядок использования средств финподдержки, то в нем предусмотрены:

специальная бюджетная дотация в размере 5 тыс. гривень за содержание коров фермерским хозяйством, в собственности которого находится не менее 5 коров (но не более 250 тыс. грн на одно хозяйство);

частичная компенсация расходов, связанных с сертификацией органического производства, максимальный размер которой должен составлять не более 100 тыс. гривень в год;

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) для новых фермерских хозяйств, которая будет предоставляться им для осуществления сельскохозяйственной деятельности (не более 60 тыс. гривень на одно новосозданное хозяйство);

частичная компенсация расходов, связанных с предоставлением консультационных услуг, путем компенсации 90% стоимости, но не более 10 тыс. гривен за предоставленные фермерам и сельхозкооперативам консультационные услуги;

возмещение сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам 70% стоимости (без НДС) приобретенной техники и оборудования, в т.ч. профинансированных за счет банковского кредита, но не более 3 тыс. гривень на один кооператив.

По информации представителя правительства в Верховной Раде, также предлагается в 2020 году осуществить компенсации, не выплаченные в 2019 году.

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