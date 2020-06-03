В Раде отвергают новые условия МВФ

Украина может отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда, если тот будет настаивать на своих требованиях.

Новые требования МВФ не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом, по мнению Арахамии rbc.ua

Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

"Есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", - сказал он.

По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.

Арахамия уточнил, что это не касается программы stand by, по которой МВФ уже согласился выделить деньги.

"Ничего не затягивается. В чем есть двузначность толкования. Есть программа stand by - это кредит, на который уже нет никаких условий. Первый транш - я думаю, уже на следующей неделе он должен быть", - пояснил он.

Как сообщалось, ранее премьер Денис Шмыгаль перечислил требования МВФ для Украины в качестве условия для кредитования. Фонд требует прозрачности в работе госбанков и госпредприятий, продуктивности Антимонопольного комитета, а также реформы таможни и налоговой службы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet