Создание Консультативного совета по Донбассу уже неактуально - Резников

В то же время в Берлине обсуждалась возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

Создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу является уже неактуальным. Об этом заявил вице-прем'ер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Укринформ.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

"Может 8, может 16 (быть участников - ред.). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", - отметил Резников.

Во время встречи в Германии, по словам политика, также обсуждалась возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума.

"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", - резюмировал вице-премьер.

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