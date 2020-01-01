В психбольнице Волыни уже пять жертв коронавируса
Кроме полсотни инфицированных пациентов коронавирусную инфекцию также нашли у 24 медиков психбольницы.
В Киверцевском районе Волынской области, в психиатрической больнице поселка Олык разрастается вспышка коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила главный санитарный врач региона Наталия Янко.
По состоянию на среду, 3 июня, там уже подтвердили 74 случая инфицирования.
"Среди инфицированных – пять летальных случаев, один за последние сутки. Болезнь выявлена у 24 медиков и 50 пациентов учреждения", – сказала санврач.
Трое медицинских работников госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
По словам Янко, коронавирусная инфекция зафиксирована в трех отделениях из восьми, которые размещены в одном корпусе. В другом корпусе заболевших COVID-19 нет.
Ранее Корреспондент писал о летальном случае от коронавируса в Волынской областной психиатрической больнице.
Также ранее было обнаружено распространение коронавируса в Волынской области в районе Ковеля.
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