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В психбольнице Волыни уже пять жертв коронавируса

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Кроме полсотни инфицированных пациентов коронавирусную инфекцию также нашли у 24 медиков психбольницы.
Уже пять человек больницы умерли от коронавируса
Уже пять человек больницы умерли от коронавируса
 
В Киверцевском районе Волынской области, в психиатрической больнице поселка Олык разрастается вспышка коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила главный санитарный врач региона Наталия Янко. 
 
По состоянию на среду, 3 июня, там уже подтвердили 74 случая инфицирования.
 
"Среди инфицированных – пять летальных случаев, один за последние сутки. Болезнь выявлена у 24 медиков и 50 пациентов учреждения", – сказала санврач.
 
Трое медицинских работников госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
 
По словам Янко, коронавирусная инфекция зафиксирована в трех отделениях из восьми, которые размещены в одном корпусе. В другом корпусе заболевших COVID-19 нет.
 

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Теги: Больница, психиатрия, Волынская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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