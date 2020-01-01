Украинский вопрос появился в расписании МВФ

Члены Фонда запланировали заседание на 9 июня, на котором также обсудят итоги предыдущей программы для Украины.

В Международном валютном фонде запланировали заседание по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины на 9 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

Еще в указанную дату будет дана оценка предыдущей программе EFF, которая была открыта в 2015 году.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня.

Как писал Корреспондент, МВФ отказал Украине в трехлетней программе, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. В Минфине говорят, что МВФ не открывает программу EFF ни для кого сейчас в связи с экономическим криизисом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet