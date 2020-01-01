Конфликт в Броварах: арестованы еще 11 подозреваемых

Шевченковский районный суд Киева 3 июня избрал меру пресечения 11 задержанным участникам перестрелки в Броварах, среди которых криминальный авторитет. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Отмечается, что по состоянию на 19.00 четырех лиц арестовали сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 300 гривен, еще одному - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на 21.00 четырем фигурантам конфликта, в том числе организатору по прозвищу Журавль или Веха, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По состоянию на 21.30 еще одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тысяч гривен.

Как уточнили в МВД, 13 задержанным объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 257 УК (бандитизм). Также 12 из них подозревают в покушении на умышленное убийство.