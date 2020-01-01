Кулеба заявил о возможных компромиссах по Донбассу и Крыму

Украина готова обсуждать особый статус неподконтрольных регионов в случае восстановления суверенитета и контроля над границей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросах Донбасса и Крыма. Об этом глава МИД рассказал в интервью DW , которое было опубликовано 3 июня.

При этом Кулеба подчеркнул, что есть "красные линии", которые нельзя пересекать.

"Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, которыми являются суверенитет и контроль нашей границы. Вместо этого мы готовы договориться об особом статусе этих регионов (Донбасса и Крыма - ред.) в пределах Украины, не предоставляя им права налагать вето на какие-либо общенациональные решения", - указал глава МИД.

Он отметил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как уточнил Кулеба в Facebook , Киев "не пойдет на прямой диалог с оккупационными администрациями".

"Мы не пойдем на выдумнную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций", - написал он.

По словам министра, "Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины".

"Но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет", - добавил он.

В интервью DW Кулеба также заявил, что Украина никогда не откажется от суверенного контроля над Донбассом или Крымом.

"Неважно, сколько времени нам это понадобится, но мы будем деоккупировать эти территории и реинтегрировать их в Украину", - сказал он.

Напомним, 2 июня украинская делегация, в составе которой был глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, прибыла на переговоры в Берлин

На повестке дня были вопросы деоккупации Крыма, сотрудничества с НАТО и ситуации на Донбассе.

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