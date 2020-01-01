Полиция сообщает о нападении "поселенцев Слобожанской Сечи"

Молодые люди окружили полицейских и повредили их автомобиль. До этого они угрожали одному из копов и мешали его передвижению.

В Краснокутском районе Харьковской области произошел конфликт между вооруженными молодыми людьми, которые называли себя поселенцами Слобожанской Сечи, и правоохранителями. В результате мужчины напали на полицейских и были задержаны. Об этом вечером в среду, 3 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что молодые люди угрожали работникам полиции, они окружили правоохранителей и повредили их автомобиль.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - сообщили в полиции.

Также установлено, что 2 июня, эти же мужчины угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345), по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 ) и по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 1 ст. 146) Уголовного кодекса Украины". Статьи предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Позже появилось видео с места инцидента, которое снимали задержанные. Они заявили, что правоохранители следили за ними с помощью дрона.

Напомним, накануне сообщалось, что бывший АТОшник пытался взорвать полицейских в Никополе.

А в одном из супермаркетов Киева мужчина в ответ на требование охранника надеть маску начал угрожать взорвать помещение гранатой. Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него гранату. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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