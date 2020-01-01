Новости Донбасса 4 июня: Потерь нет

Боевики 4 раза обстреливали позиции ВСУ.

За минувшие сутки, 3 июня, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник дважды обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, использовав вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановка - из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили, по меньшей мере, одного оккупанта. С начала текущих суток сепаратисты активности не проявляли.

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