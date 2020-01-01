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НАПК проверит Баканова из-за скрытой испанской фирмы

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Ведомство проверит, является ли действительностью информация СМИ.
Иван Баканов
Иван Баканов
ОП

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет мониторинг, в рамках которого проверит вероятные нарушение главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым запрета совмещать должности. 

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Об этом сообщает Центр предотвращения коррупции, ссылаясь на ответ НАПК.

Отмечается, что недавно журналисты обнародовали информацию о том, что Баканов является директором испанской фирмы.

В НАПК отметили, что будет инициирован мониторинг ситуации с Бакановим. После его окончания специалисты ведомства предоставят соответствующую оценку относительно соблюдения им требований закона.

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Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват Баканов.

Напомним, СМИ обнаружили у главы СБУ еще одну руководящую должность. В соответствии с антикоррупционным законодательством, управлять частными структурами государственный служащий Украины не может.

 

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Теги: Баканов, испанская фирма, СБУ
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