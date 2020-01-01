В Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19
По состоянию на 09:00 4 июня в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1077 случаев;
- Волынская область - 986 случаев;
- Днепропетровская область - 957 случаев;
- Донецкая область - 174 случая;
- Житомирская область - 833 случая;
- Закарпатская область - 1257 случаев;
- Запорожская область - 469 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1491 случай;
- Кировоградская область - 526 случаев;
- г. Киев - 3210 случаев;
- Киевская область - 1673 случая;
- Львовская область - 1915 случаев;
- Луганская область - 51 случай;
- Николаевская область - 295 случаев;
- Одесская область - 933 случая;
- Полтавская область - 272 случая;
- Ровенская область - 1905 случаев;
- Сумская область - 177 случаев;
- Тернопольская область - 1220 случаев;
- Харьковская область - 1166 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 497 случаев;
- Черновицкая область - 3481 случай;
- Черкасская область - 429 случаев;
- Черниговская область - 238 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 300 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в воинской части в Киеве вспышка коронавируса. Пять человек находятся на стационарном лечении, остальные - дома под наблюдением медицинской службы.
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