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В Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19

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За сутки заразилось 588 человек.
Фото илююстративное
Фото илююстративное
EPA/UPG

По состоянию на  09:00 4 июня в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11042 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев. Всего проведено 392 316 тестирований методом ПЦР.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1077 случаев;
  • Волынская область - 986 случаев;
  • Днепропетровская область - 957 случаев;
  • Донецкая область - 174 случая;
  • Житомирская область - 833 случая;
  • Закарпатская область - 1257 случаев;
  • Запорожская область - 469 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1491 случай;
  • Кировоградская область - 526 случаев;
  • г. Киев - 3210 случаев;
  • Киевская область - 1673 случая;
  • Львовская область - 1915 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 295 случаев;
  • Одесская область - 933 случая;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1905 случаев;
  • Сумская область - 177 случаев;
  • Тернопольская область - 1220 случаев;
  • Харьковская область - 1166 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 497 случаев;
  • Черновицкая область - 3481 случай;
  • Черкасская область - 429 случаев;
  • Черниговская область - 238 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июня 2020 в Центр поступило 1162 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 62 300 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в воинской части в Киеве вспышка коронавируса. Пять человек находятся на стационарном лечении, остальные - дома под наблюдением медицинской службы.

 

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Теги: коронавирус, вирус, вспышка, Украина
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