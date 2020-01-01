В Украине за сутки коронавирусом заболели 38 детей и 103 медика

Всего за период пандемии заразились 1 829 детей и 4 888 медработников.

За минувшие сутки, 3 июня, в Украине коронавирусом было инфицировано 103 медработника и 38 детей. Всего за сутки заболело 588 человек. Об этом том заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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“За минувшие сутки заболели 588 человек, из них 38 детей и 103 медработника. Был госпитализирован 141 человек. Зафиксировано 12 летальных случаев. Выздоровели 602 человека. За все время пандемии заболело 25 411 человек, из них 1 829 детей, а также 4 888 медработников, - заявил Степанов.

Министр также отметил, что за прошедшие сутки было осуществлено 14 301 тестирование. Из них 10 563 методом ПЦР, а 3 738 - методом ИФА.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве второй день подряд фиксируется рост инфицированных на COVID-19. За сутки коронавирусом заболели 77 человек.

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