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Крым вернули в повестку “нормандского саммита”, - Кулеба

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Глава МИД рассказал детали.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что аннексирован Россией Крым возвращен в повестку дня переговоров в “нормандском формате”.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, на переговорах в “нормандском формате” будет также обсуждаться вопрос украинских политзаключенных на полуострове и в РФ.

Важным достижением я считаю возвращение в повестку дня наших переговоров вопрос временно оккупированного Крыма. И украинских политзаключенных в Крыму и России. Крым и Донбасс - это все украинские территории, временно оккупированные Россией в ходе агрессии. В этом плане между ними нет разницы, - написал он.

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По словам главы МИД, украинская сторона донесла свою четкую позицию по поводу суверенитета и территориальной целостности. Украина готова идти на разумные компромиссы в вопросе возвращения под свой контроль оккупированных территорий, но никогда не поддержит “особые статусы по российскому сценарию”.

Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на вымышленную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций, - отметил Кулеба.

Напомним, Ермак в Берлине рассказал о потерях ВСУ на Донбассе. Представители украинской делегации обсудили с немецкими коллегами ситуацию на Донбассе.

 

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Теги: Кулеба, МИД, Крым, нормандский саммит
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