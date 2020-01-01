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В Херсонской области пронесся мощный торнадо

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Появилось фото явления.
Торнадо
Торнадо
Instagram/Владислав Левицький

В Херсонской области вчера, 3 июня, в некоторых районах выпал град, а также пронесся торнадо. Фото успел сделать житель Новониколаевка Скадовского района.

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Снимки на своей странице в Instagram опубликовал местный житель Владислав Левицкий.

Очевидцам удалось заснять уникальное природное явление. Торнадо появился сразу после мощной бури.

Торнадо появилось после ливня
Торнадо появилось после ливня
Instagram/Владислав Левицький

Явление удалось заснять
Явление удалось заснять
Instagram/Владислав Левицький

Напомним, по Донецкой области пронесся мощный торнадо. Недалеко от Белгорода торнадо сорвал крыши домов, вырвал деревья и перевернул автомобили.

 

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Теги: торнадо, природное явление
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