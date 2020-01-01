В Херсонской области пронесся мощный торнадо
Появилось фото явления.
В Херсонской области вчера, 3 июня, в некоторых районах выпал град, а также пронесся торнадо. Фото успел сделать житель Новониколаевка Скадовского района.
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Снимки на своей странице в Instagram опубликовал местный житель Владислав Левицкий.
Очевидцам удалось заснять уникальное природное явление. Торнадо появился сразу после мощной бури.
Напомним, по Донецкой области пронесся мощный торнадо. Недалеко от Белгорода торнадо сорвал крыши домов, вырвал деревья и перевернул автомобили.
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