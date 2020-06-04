В ВСУ фиксируется рост заболевших на коронавирус

За сутки инфицировано 10 военнослужащих.

За минувшие сутки, 3 июня, в Вооруженных силах Украины зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. Всего инфицирован 131 военный. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 10.00 4 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 131 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 128 человек, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 500 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 76 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19. За сутки заразилось 588 человек.

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