На Львовщине сельский голова сломал руку экс-бойцу Нацгвардии

Расследование конфликта взял под личный контроль глава области Максим Козицкий.

Во Львовской области сельский голова Николай Пущак избил бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка. Как сообщает пресс-служба ОГА, глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий взял под личный контроль расследование данного инцидента.

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“В результате “общения“ с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука! Расследование этого дела я немедленно взял пол личный контроль. И я, как глава ЛОГА, требую от полиции быстро и объективно расследовать данное дело“, - цитирует Козицкого пресс-служба.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 3 июня в селе Жировка Пустомитовского района. Что послужило причиной конфликта, ни в ОГА, ни в полиции не уточняют.

Напомним, на Харьковщине полиция сообщает о нападении “поселенцев Слобожанской Сечи“. Молодые люди окружили полицейских и повредили их автомобиль. До этого они угрожали одному из копов и мешали его передвижению.

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