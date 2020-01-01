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На Львовщине сельский голова сломал руку экс-бойцу Нацгвардии

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Расследование конфликта взял под личный контроль глава области Максим Козицкий.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
dbr.gov.ua

Во Львовской области сельский голова Николай Пущак избил бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка. Как сообщает пресс-служба ОГА, глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий взял под личный контроль расследование данного инцидента.

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“В результате “общения“ с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука! Расследование этого дела я немедленно взял пол личный контроль. И я, как глава ЛОГА, требую от полиции быстро и объективно расследовать данное дело“, - цитирует Козицкого пресс-служба.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 3 июня в селе Жировка Пустомитовского района. Что послужило причиной конфликта, ни в ОГА, ни в полиции не уточняют.

Напомним, на Харьковщине полиция сообщает о нападении “поселенцев Слобожанской Сечи“. Молодые люди окружили полицейских и повредили их автомобиль. До этого они угрожали одному из копов и мешали его передвижению.

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Теги: Львовская область, Нацгвардия, губернатор
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