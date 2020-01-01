Лучшие курсы иностранных языков в Одессе по итогам Guidelang

Школа иностранных языков Oratorica - это не только об изучении языков, это и про атмосферу, про зарождение мечты, постановку целей, про их достижение. Мы меняем жизнь и это не для красного словца, мы гордимся студентами, которые получают стипендии в европейский вузах, студентами, которые сдают международные экзамены, переезжают за границу, получают работу по профессии за границей и в Одессе. Мы радуемся за вас, мы радуемся вместе с вами.

Для того, чтоб студенты могли менять жизнь, в наших 4 филиалах трудится 6 менеджеров и более 30 преподавателей. Oratorica - школа номер 1 по итогам 2019 года английского языка в Одессе по оценке Enguide.ua - эксперт по курсам английского в Украине.

В 2020 году мы заняли позицию Курсы иностранных языков номер 1 в Одессе по оценке международного эксперта по курсам иностранных языков - Guidelang.

В среднем на каждого преподавателя приблизительно 1,5 диплома и около 2,5 курсов, тренингов, семинаров на каждого в год. Без лишней скромности можем отметить, что наши преподаватели ведут обучающие семинары для преподавателей.

Ораторика помогает одесситам заговорить на иностранных языках уже 3 года. А начала свою миссию 9 лет назад в Кишиневе. Обучила больше 10 000 студентов и в 2020 году заняла первое место среди школ Кишинева - рейтинг можно посмотреть на guidelang.md.

В 2019 году Ораторика запустила проект Oratorica.online, что позволило людям с других регионов Украины приобщиться к качественному обучению. Также Oratorica.online помогал одесситам во время карантина не останавливаться в своём желании изучения языков.

Мы можем неустанно говорить о том, как мы работает и почему выкладываемся на все 100%, но лучше пригласим вас к нам на бесплатный урок, и вы сможете познакомиться, задать вопросы и начать уверенно шагать к своей мечте!

Ораторика - счастье, когда тебя понимают.

Запишись на бесплатный урок онлайн или офлайн уже сегодня

Центр: +38 095 053 24 67

5-я Фонтана: +38 095 053 26 25

Таирова: +38 095 053 24 69

пос. Котовского: +38 095 053 26 01

Найкращі курси іноземних мов в Одесі за підсумками Guidelang

Школа іноземних мов Oratorica - це не тільки про вивчення іноземних мов, це й про атмосферу, про народження мрії, постановку цілей та їх досягнення. Ми змінюємо життя, пишаємося своїми студентами, які отримують стипендії в європейських вузах, здають міжнародні екзамени, переїжджають в інші країни і тримають роботу за професією. Весь цей шлях починається з іноземних мов, з якісної освіти, отриманій в Ораторіка. Ми тішимося за вас, тішимося разом з вами.

Для того, щоб студенти могли змінювати життя, в наших 4 філіалах працюють 6 менеджерів і більше 30 викладачів. Oratorica - школа англійської мови номер 1 в 2019 році за підсумками Enguide.ua - експерт з курсів англійської в Україні.

В 2020 році ми зайняли позицію Курси іноземних мов номер 1 в Одесі за оцінкою міжнародного експерта з курсів іноземних мов - Guidelang.

В середньому на кожного викладача припадає приблизно по 1,5 дипломи та близько 2,5 курсів та семінарів на кожного щороку. Без лишної скромності можем сказати, що наші викладачі також проводять навчальні тренінги для вчителів.

Ораторіка допомогає одеситам заговорити на іноземних мовах вже 3 роки. А почала свою місію 9 років тому в Кишиневі, навчила більше 10 000 студентів і в 2020 році зайняла перше місце серед школ Кишинева - рейтинг можна подивитись на guidelang.md

В 2019 році Ораторіка запустила проєкт Oratorica.online, що дозволило людям з інших регіонів України отримувати якісне навчання. Також Oratorica.online допомогала одеситам під час карантину не зупинятися в своєму бажанні вивчення мов.

Ми можемо безупинно говорити про те, як ми працюємо і чому працюємо на всі 100%, але краще запросимо вас на безкоштовной урок, і ви зможете познайомитись, задати питання і почати впевнено крокувати до своєї мрії.

Ораторіка - щастя, коли тебе розуміють.

Запишись на безкоштовний урок онлайн чи офлайн вже сьогодні

Центр: +38 095 053 24 67

5-а Фонтану: +38 095 053 26 25

Таїрова: +38 095 053 24 69

Котовського: +38 095 053 26 01