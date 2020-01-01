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"Лужица": Блогер показал, как выглядит Симферопольское водохранилище

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Водохранилище практически полностью высохло.
Симферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
twitter.com/KrimRt

В оккупированном Крыму пересыхает Симферопольское водохранилище. Там, где раньше была вода видны огромные куски суши. Фотографиями поделился блогер RoksolanaToday&Крым у себя в Twitter

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“Симферопольское водохранилище. Лужица. Согласно Женевской конвенции, обеспечение жизненных потребностей мирного населения оккупированных территорий целиком в ответственности оккупанта. И за пушистика, что УЖЕ пришел в Крым, ответственна только и исключительно РФ за геноцид крымчан“, - пишет блогер.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина не планирует поставлять воду в Крым. Ответственность за водоснабжение аннексированного полуострова лежит на РФ и помощь с украинской стороны возможна только в случае его возвращения. 

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Теги: Крым, Симферополь, Водохранилище, Засуха
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