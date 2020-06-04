Геращенко собрался оштрафовать Зеленского за визит в кафе

Замглавы МВД заявил, что если президент нарушил правила посещения кафе в Хмельницком, то его ждет штраф.

В полиции изучат ситуацию с визитом президента Владимира Зеленского в кафе Хмельницкого во время карантина. Если обнаружится нарушение, то президента ждет штраф. Об этом замглавы МВД заявил в эфире 112 канала.

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Сначала Геращенко сказал журналистам, что не знает об инциденте и пообещал изучить вопрос, однако затем ему показали фотографию визита президента в кафе.

Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос, - заявил Геращенко.

Он отметил, что за нарушение карантинных мер президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, но виновен ли в этом случае президент будут разбираться соответствующие органы.

Напомним, ранее Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.

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