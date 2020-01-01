Под Кабмином митингуют сотни "евробляхеров"

На акцию прибыли владельцы авто с европейской регистрацией с разных городов.

4 июня несколько сотен владельцев авто с иностранной регистрацией проводят митинг под зданием Кабинета министров с требованием ускорить процесс доступного растаможивания автомобилей. Об этом сообщается на Facebook-странице АвтоЕвроСила.

Читай также: Митинг с танцами и песнями: В Черновцах требовали открыть рестораны

Отмечается, что участники митинга выдвинули три основных требования:

немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.

прекратить "террор" граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе.

проконтролировать прекращение "издевательства таможенников" над гражданами Украины на Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Читай также: Кто и почему митингует под стенами Укрзализныци – СМИ

Организаторы митинга сообщают, что на акцию приехали люди из разных населенных пунктов Украины.

Участники протеста припарковали свои авто по улице Грушевского и беспрерывно сигналят. Организаторы со сцены призывают водителей не останавливаться, чтобы власти "их услышали".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.