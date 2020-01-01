Под Кабмином митингуют сотни "евробляхеров"
4 июня несколько сотен владельцев авто с иностранной регистрацией проводят митинг под зданием Кабинета министров с требованием ускорить процесс доступного растаможивания автомобилей. Об этом сообщается на Facebook-странице АвтоЕвроСила.
Читай также: Митинг с танцами и песнями: В Черновцах требовали открыть рестораны
Отмечается, что участники митинга выдвинули три основных требования:
- немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в комитете и Верховной Раде.
- прекратить "террор" граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе.
- проконтролировать прекращение "издевательства таможенников" над гражданами Украины на Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.
Читай также: Кто и почему митингует под стенами Укрзализныци – СМИ
Организаторы митинга сообщают, что на акцию приехали люди из разных населенных пунктов Украины.
Участники протеста припарковали свои авто по улице Грушевского и беспрерывно сигналят. Организаторы со сцены призывают водителей не останавливаться, чтобы власти "их услышали".
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.