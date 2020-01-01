Ткаченко назначен министром культуры: Что о нем известно

Минукульт снова возглавил опытный телевизионщик.

В четверг, 4 июня, народные депутаты утвердили назначение своего коллеги Александра Ткаченко главой Министерства культуры и информационной политики. Его назначение на заседании Верховной Рады поддержали 263 народных депутата.

Читай также: Стало известно, кто станет нардепом от “СН“ вместо Ткаченко

При этом сам Ткаченко, который является членом фракции “Слуга народа“, за свое назначение голосовать не стал, сославшись на то, что “имеет конфликт интересов“.

После назначения на министерскую должность Ткаченко лишили депутатского мандата, как того требует Конституция. За это решение проголосовали 299 парламентариев.

Читай также: Ткаченко: Минкульту урежут финансирование, деньги оставят только на зарплаты

Для справки. Александр Ткаченко – киевлянин. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности “журналистика“. Работал корреспондентом украинского представительства британского агентства новостей Reuters в Киеве, был редактором и ведущим телепрограмм на канале УТ-1.

В 1996-1997 годах был заместителем генерального продюсера канала “1 + 1“, где стал одним из соавторов новостной программы ТСН. Также был гендиректором “Нового канала“.

Читай также: В Раде рассказали детали законопроекта о медиа

Работал советником премьер-министра Виктора Ющенко на общественных началах.

В 2005 году стал председателем правления и одним из акционеров Одесской киностудии.

С августа 2008 года по 19 августа 2019 года занимал должность генерального директора группы “1+1 медиа“, в которую входят телеканалы “1+1“, “2+2“, “ТЕТ“, “Бигуди“ и другие.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии “Слуга народа“, во фракцию которой входил до сегодняшнего дня. В парламенте также возглавлял Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Читай также: Ткаченко является основным кандидатом в мэры Киева от СН - Корниенко

Осенью 2019 года Ткаченко неоднократно заявлял о своих амбициях стать мэром Киева вместо Виталия Кличко.

Следует отметить, что предыдущий министр культуры – Владимир Бородянский – также пришел в министерское кресло с телевидения.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабинет Алексея Гончарука. В тот же вечер был назначен новый состав правительства, но должность министра культуры до сегодняшнего дня оставалась вакантной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.