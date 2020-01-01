Зеленский лично вручил орден Героя Украины вдове погибшего спецназовца

Спецназовец героически погиб в 2016 году под Новозвановкой.

Во время визита в Хмельницкую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей погибшего заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героя Украины старшины Романа Матвийца. Во время общения с семьей президент объявил об Указе о присвоении погибшему спецназовцу звания Героя Украины и вручил жене погибшего Валентине Александровне орден “Золотая звезда“. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Роман Матвиец с мая 2014 г. принимал непосредственное участие в проведении АТО на востоке Украины, неоднократно выполняя важные, сложные и опасные задания в тылу противника.

Он погиб 23 июля 2016 года во время боевого столкновения возле Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки.

Роман отдал самое дорогое - свою жизнь - за нашу с вами независимость. И мы никогда не забудем этого подвига, - сказал Зеленский.

Президент также подарил сыну Романа Матвийца планшет, о котором мальчик мечтал.

Напомним, разведгруппа, возглавляемая Романом Матвийцом, попала в засаду и была обстреляна противником. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Роман Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом, старшина Матвиец спас жизнь побратимов, но при этом сам получил смертельные ранения.

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Напомним, ранее Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак. Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.

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