Главу Госгеонедр Опимаха обвинили в коррупции и развале геологической отрасли

Роман Опимах, руководитель Государственной службы геологии и недр Украины, проводит коррупционную политику, уничтожает геологическую отрасль и вопреки решению суда хочет продать Дом Книги во Львове. Об этом заявил в своем телеграме народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук, пишет kp.ua.

По словам Мосийчука, Опимах инициировал продажу без соблюдения установленной законом процедуры объекта культурного наследия во Львове – старинного здания на площади Мицкевича, 8. Этот памятник культуры, известный также как Дом Шпрехера и Дом Книги, считается визитной карточкой города. В подтверждение своих слов политик опубликовал приказ Опимаха об оценке имущества, в котором фигурирует это здание.

Достопримечательность готовится к продаже под предлогом санации ДП “Западукргеология“ НАК “Недра Украины“, которому принадлежит Дом Книги. Хотя план санации, утвержденный судом, не предусматривает продажи этого здания, отметил Мосийчук. Предприятие испытывает финансовые трудности после того, как Госгеонедра отказала ему в продолжении спецразрешения на работы на Волосянском газовом месторождении. Последние годы много лицензий на разработку полезных ископаемых отошло компаниям олигархов.

По информации газеты “Правдошукач“, сведения об оценке имущества и дальнейшей возможности продажи Дома Книги подтверждаются пресс-релизом, который НАК “Недра Украины“ выпустила в ответ на критику в СМИ. Журналисты отмечают, что оценщик имущества назначен без конкурса, причем здание во Львове почему-то будет оценивать компания из Харькова. “В условиях карантина и падения рынка недвижимости памятку культуры продадут не более чем за 2 миллиона долларов, тогда как рыночная стоимость здания составляет не менее 10 миллионов долларов“ – отмечается в статье под заголовком “Почему глава Госгеонедр Роман Опимах за бесценок продает Дом Книги во Львове“.

Кроме того, Игорь Мосийчук отмечает, что под руководством Опимаха Госгеонедра приносит государству в 20 раз меньше доходов и можно только догадываться, в чьи карманы утекает остальное. Ведь за первый квартал 2020 года сумма поступлений в Государственный бюджет от выдачи и продажи специальных разрешений на пользование недрами составила всего около 10 млн грн при запланированных 750 млн в год, тогда как в прошлом году эта сумма составляла около 200 млн за аналогичный период.

Государственная служба геологии и недр Украины – орган власти, ответственный за геологическое изучение и рациональное использование недр.

Роман Опимах был назначен руководителем Госгеонедр в ноябре 2019 года. В СМИ его назначение связывали с именем олигарха Виктора Пинчука, поскольку Опимах был помощником народного депутата Ольги Бельковой, бывшего менеджера компании Пинчука EastOne и директора международных проектов Фонда Пинчука.