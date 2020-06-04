"Незачет": Рада отправила на доработку программу работы Кабмина

Хотя премьер-министр сам просил отправить программу на доработку, некоторые нардепы всё равно решили ее покритиковать.

В четверг, 4 июня, Верховная Рада отказалась утверждать программу деятельности Кабинета министров и отправила ее на доработку. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.

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Народные избранники дали министрам 15 дней на то, чтобы довести программы до приемлемого вида.

Так, выступая с парламентской трибуны, нардеп из фракции “Слуга народа“ Александр Качура раскритиковал программу правительства и поддержал решение профильного комитета ВР отправить ее на доработку.

Нам предложили документ, на который мы бессмысленно тратим время. Сегодня незачет по вашей программе. Идите домой и делайте домашнее задание, чтобы вернуться, и мы поставим вам “пятерку“, - сказал нардеп.

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Следует отметить, что еще в среду, 3 июня, председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил журналистам, что программа правительства будет отправлена на доработку по просьбе самого премьер-министра.

Неожиданностей ждать не стоит: завтра проголосуем за возвращение программы на доработку. Само правительство и премьер-министр будет просить это сделать. Мы проголосуем, затем у правительства будет 15 дней на подачу новой программы, которую мы должны или утвердить, или отвергнуть, - заявил Арахамия вчера.

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Уже после состоявшегося сегодня голосования Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале написал, что из-за коронавируса в программу Кабмина пришлось вносить срочные изменения, а из-за ограниченных конституцией сроков на подачу документа в парламент, программа получилась не законченной.

Коронавирус стал “черным лебедем“, который частично внес изменения в наши планы. Но, несмотря на все, программа поступила в парламент в определенный законом срок. Это был базовый документ, который определял направления нашей деятельности и основные маяки движения. Неопределенность во всем мире значительно сузила горизонт планирования. Это обусловило и необходимость внесения изменений в программу деятельности правительства, - написал глава правительства.

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Шмыгаль также рассказал, что в течение прошлого месяца совместная команда Кабмина и Верховной Рады работала над новой программой деятельности правительства. Именно ее и будут снова подавать в парламент через две недели.

Теперь имеем дополненный и доработанный документ. В нем содержатся четкие расчеты, предложения к изменениям в нормативно правовую базу и ответственные лица за внедрение каждого пункта. Поэтому я лично попросил парламентариев отправить программу деятельности на доработку, чтобы мы могли внести уже обновленный, разработанный совместно с народными депутатами документ, - заявил премьер.

Выступление Шмыгаля в Раде:

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила в должностях министра культуры (им стал Александр Ткаченко) и вице-премьера по евроинтеграции (ею стала Ольга Стефанишина).

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