В Украину идет настоящее жаркое лето: синоптик назвала дату

Наталка Диденко рассказала детали.

Уже в эти праздничные выходные погода в Украине порадует всех жителей страны. Наконец-то к нам придет настоящее жаркое лето. Температура воздуха на праздник Троицы, 7 июня, достигнет +30 градусов в некоторых областях.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По данным Диденко, с 6 июня тепло будет нарастать. Украинцев ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается от +23 + 28 градусов, на юге и востоке местами воздух прогреется до +30 градусов.

Также синоптик рассказала, какую погоду ждать в последний день рабочей недели 5 июня.

Уже завтра температура воздуха в Украине достигнет +20 +24 градусов, в центральных областях и на юге местами до +26 градусов. В Сумской и Харьковской будет немного свежее, +17 +22 градуса. Ветер будет веять с юго-запада, - написала Диденко.

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Несмотря на потепление, завтра в Украине вероятны осадки в виде дождя и даже грозы. Наиболее вероятными осадки ожидаются в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и в Харьковской области.

В Киеве пятница будет с дождем и грозой. Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже +10 +12 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +22 +24 градусов, - добавила синоптик.

Напомним, Минздрав прогнозирует спад распространения COVID из-за тепла. Глава Минздрава Максим Степанов предполагает, что коронавирус может пойти на спад из-за летней погоды.

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