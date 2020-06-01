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"Я готов заплатить штраф",- Зеленский о визите в кафе в Хмельницком

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Президент могут оштрафовать за нарушение карантина.
Президент Зеленский встретился с журналистами
Президент Зеленский встретился с журналистами
ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что заплатит административный штраф в случае, если его визит в кафе в Хмельницком признают нарушением карантинных правил. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами в Хмельницкой области, сообщает УП.

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Накануне пресс-служба Офиса Президента опубликовала фотографию, на которой Зеленский пьет кофе в кафе в Хмельницком в окружении чиновников. Все они были без защитных масок. При визите в кафе также присутствовал главный санврач Виктор Ляшко.

Согласно установленным правилам кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов в залах только с 5 июня.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", сказал Зеленский.

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В свою очередь Ляшко заявил, что при визите в кафе были соблюдены все необходимые нормы. "Я сидел подальше, контролировал", - сказал санврач.

Он также отметил, что президент и другие чиновники зашли в заведение по просьбе рестораторов, которые хотели показать, что готовы к выполнению санитарных норм при открытии. 

"Посмотрели, как все будет работать, поскольку мы все переживаем: динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильна. Поэтому переживает президент, переживаю я... Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально уже с завтрашнего дня", - подчеркнул Ляшко.

Зеленский в кафе во время карантина
Зеленский в кафе во время карантина
ОП


Напомним, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского могут оштрафовать за визит в кафе во время карантина.

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