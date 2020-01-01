В центре Киева нашли озеро в форме кота: появились фото

На этом месте хотят сделать парк мечты.

В центре Киева нашли необыкновенное озеро, которое по форме очень напоминает мультяшного кота с хвостиком. Жители Киева поддержали петицию о создании на этом месте парка мечты. К слову, этот вопрос даже обсудили в Киевраде.

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Об этом пишет Вечерний Киев.

Отмечается, что живописная местность находится на улице Антоновича 52-54 возле станции метро “Олимпийская“. Раньше на этом месте находилось трамвайное депо. Попытка застройки закончилась фиаско, а на месте, где вырыли котлован, образовалось озеро.

Киевляни решили стать инициаторами создания парка мечты возле этого озера и создали петицию.

Инициатор петиции Галина Ястребова рассказала, что на озере-котике уже поселились утки.

Парк в таком месте пригодится всем киевлянам. Во-первых, он находится рядом со станцией метро “Олимпийская“, поэтому добираться удобно с любого уголка Киева. Во-вторых, эта центральная часть города имеет одну из самых плотных застроек, и рекреационное место там нужно, как воздух, - пишет инициатор петиции.

Появилась петиция vechirniy.kyiv.ua

Возле озера может появиться парк vechirniy.kyiv.ua

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Важной преградой создания парка возле озера является то, что владельцем участка является французская компания. Это значит, для создания парка его придется выкупить.

Напомним, Онищенко вышел на свободу и “засветился” на популярном курорте. Появились детали элитного отдыха Онищенко.

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