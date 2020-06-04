"Такие случаи есть в каждой стране мира", - Аваков о событиях в Кагарлыке

4 июня состоялось координационное совещание руководства правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что случаи пыток происходят в полиции разных стран мира, главное не пытаться скрыть эти преступления и наказать виновных. Об этом министр сказал в ходе координационного совещания руководства правоохранительных органов, информирует пресс-служба МВД.

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Аваков отметил, что определенные политики и журналисты сравнивают изнасилование в Кагарлыке с событиями во Врадиевке, которые произошли в 2013 году. По словам министра, случаи действительно похожи, однако имеют большое отличие.



"Принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР. К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона", - сказал глава МВД.

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Аваков также отметил, что штат Кагарлицкого отдела полиции был полностью расформирован, а 60 сотрудников вывели за штат. Решение о дальнейших действиях в отношении них будет принимать кадровая комиссия Национальной полиции.





Напомним, Арсен Аваков прокомментировал сбор подписей за свою отставку.

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