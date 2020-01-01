Рада приняла поправки в Уголовный кодекс про "воров в законе"

По примеру Грузии в Украине преступлением станет сам статус "вор в законе".

В четверг, 4 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2513, поданный президентом Владимиром Зеленским. Документ, предусматривающий усиленную ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом, поддержали 236 народных избранников, говорится в “карточке“ законопроекта на сайте парламента.

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Поданный президентом и утвержденный Радой документ предусматривает ряд изменений в Уголовный кодекс, который в частности дополнят новым термином – “преступное сообщество“. Также будет определена ответственность за преступления, совершенные именно такой группой лиц.

Также появится понятие “вор в законе“, которым будут определять тех, кто “благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние“.

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Под “преступным влиянием“ предлагают понимать любые действия тех, кто “благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности“.

За участие в преступном сообществе хотят лишать свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если же это касалось должностного лица, наказание будет больше – от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

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За создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, предлагают лишать свободы на срок от 10 до 15 лет.

А вот за пребывание лица в статусе “вор в законе“ хотят наказывать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В то же время от уголовной ответственности освободят тех, кто добровольно и до начала встречи (сходки) заявят на ее участников и укажут точные место и время ее проведения. Однако это не коснется организатора преступной группировки.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что такие инициативы успешно работают, в частности, в Грузии, и это способствовало уменьшению давления “криминальных элит“ на экономические и политические процессы и оттока “воров в законе“ из Грузии за рубеж, где не установлена ​​подобная уголовная ответственность.

Напомним, депутаты хотят заставить пешеходов носить светоотражающие жилеты по ночам. В парламенте первое чтение прошел законопроект о светоотражающих элементах на одежде пешеходов.

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