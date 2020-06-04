Виноват коронавирус: Зеленский высказался о проблемах с программой Кабмина

Президент считает, что программа деятельности Кабинета министров требует доработки.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики. Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, передает пресс-служба Офиса президента.

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“Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль - ред.) Обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться через COVID-19. Надо ее обновить“, - отметил президент.

Зеленский также рассказал, что Денис Шмыгаль сам попросил парламент отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, ранее Зеленский лично вручил орден Героя Украины вдове погибшего спецназовца. Спецназовец героически погиб в 2016 году под Новозвановкой.

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