“Будут считать, что мы продались”: Арахамия в чате просил принять закон о ворах
Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время заседании Верховной Рады призывал "слуг" поддержать законопроект об уголовной ответственности для воров в законе.
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Он написал сообщение коллегам в чате "Информационный канал СН" в мессенджере, передает Страна.
На фото издания видно, как нардеп-мажоритарщик Юрий Здебский читает чат "Информационный канал СН". Четко видно, что Давид Арахамия написал сообщение о принятии закона.
Все в зал. Очень важно принять закон. Голосуем ЗА, иначе будут все считать, что мы продались, - написал Давид Арахамия в начале второго.
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Вероятнее всего речь шла о принятии закона о ворах в законе.
До этого Арахамия в чате призывал "слуг" поддержать кандидатуры министров, а также вернуть на доработку программу правительства.
Напомним, Рада приняла поправки в Уголовный кодекс про "воров в законе". По примеру Грузии в Украине преступлением станет сам статус "вор в законе".
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