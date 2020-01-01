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“Будут считать, что мы продались”: Арахамия в чате просил принять закон о ворах

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Глава Слуги народа написал сообщение в чате фракции.
Арахамия просил "слуг" принять закон
Арахамия просил "слуг" принять закон
Страна

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время заседании Верховной Рады призывал "слуг" поддержать законопроект об уголовной ответственности для воров в законе. 

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Он написал сообщение коллегам в чате "Информационный канал СН" в мессенджере, передает Страна.

На фото издания видно, как нардеп-мажоритарщик Юрий Здебский читает чат "Информационный канал СН". Четко видно, что Давид Арахамия написал сообщение о принятии закона.

Все в зал. Очень важно принять закон. Голосуем ЗА, иначе будут все считать, что мы продались, - написал Давид Арахамия в начале второго. 

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Вероятнее всего речь шла о принятии закона о ворах в законе.

До этого Арахамия в чате призывал "слуг" поддержать кандидатуры министров, а также вернуть на доработку программу правительства.

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Переписка
Страна

Напомним, Рада приняла поправки в Уголовный кодекс про "воров в законе". По примеру Грузии в Украине преступлением станет сам статус "вор в законе".

 

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Теги: Рада, Арахамия, закон о ворах в законе
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