Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР

Допрос состоится 10 июня.

Печерский районный суд удовлетворил требование Государственного бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента и нардепа от “Европейской солидарности“ Петра Порошенко на допрос 10 июня, если он опять не явится. Такое решение суд принял в четверг, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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“4 июня 2020 Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307, ​​в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников“, - сказано в сообщении.

Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований по адресу ул. Симона Петлюры, д. 15.

Скриншот facebook.com/dbr.gov.u

Напомним, адвокаты Порошенко заявляли, что он не явится на допрос в ГБР из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

Напомним, ранее ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко. Обыски в Музее Ивана Гончара получили продолжение. По ходатайству ГБР суд наложил арест на выставленные там картины.

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