Новый скандал в полиции: ивано-франковские копы унижали подростка

Полицейские задержали двух молодых парней и в полицейском участке принялись оскорблять и унижать их.

В полиции Ивано-Франковской области начали служебное расследование в отношении полицейских, которые бестактно общались с задержанным несовершеннолетним и его другом. Об этом информирует областное управление полиции.

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Поводом для разбирательства послужил инцидент, о котором ранее написало местное издание “Галка“. По информации журналистов, 30 мая двое полицейских задержали двух парней (один из них несовершеннолетний), которые якобы были в компании и дрались между собой. Полиция расценила это как нарушение общественного порядка и доставила юношей в участок.

По словам ребят, они не дрались, а спорили и в шутку имитировали драку, а также не имеют претензий друг к другу. Тем не менее, на них решили составить админпротоколы за нарушение общественного порядка.

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Как пишет издание, одного парня ударили в грудь, а другого – в лицо. Их заставили раздеться до белья, а также унижали за татуировки. У задержанных взяли отпечатки пальцев, а татуировки сфотографировали. При этом парни отказались подписывать любые документы, что разозлило копов.

Одному из ребят удалось записать разговор с полицейскими на диктофон. На записи слышны брань и угрозы, в том числе как полицейский говорит, что “таких как ты хаваю на завтрак“, а также уверяет, что “и не такие подписывали“.

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Как пишет издание, правоохранители не изменили свое поведение и после замечания, что с такой полицией ребята не чувствуют себя в безопасности.

Позднее отец одного из задержанных ребят написал заявление в полицию о неадекватном поведении правоохранителей, которые унижали его сына и друга. Также мужчина предоставил аудиозапись происшествия.

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Заместитель начальника полиции области Остап Билейчук заявил, что уже установили работников полиции, которые бестактно себя вели. По его словам, они работают в правоохранительных органах более 10 лет.

Он заверил, что уже начали служебное расследование. К тому же материалы дела передадут в прокуратуру Ивано-Франковска.

Мы будем немедленно реагировать на каждое обращение граждан относительно ненадлежащего поведения полицейских. Наша реакция должна быть жесткой на недостойное поведение. Таких работников будем увольнять, - отметил Билейчук.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что случаи пыток в полиции бывают во всех странах мира. Так министр прокомментировал происшествие в Кагарлыке.

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